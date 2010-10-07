45-летний фермер стал новым бойфрендом Шарлиз Терон

Не давно Шарлиз Терон и Стюарт Танунсенд объявили о своем разрыве. Актеры прожили вместе порядка девяти лет, несколько лет были помолвлены. Однако жизнь продолжается. Появились слухи, что у Шарлиз новый бойфренд. Это снова актер - 45-летний Эрик Тэл. Он известен ролями в картинах «Лифт», «Лицом к лицу», «Хороший парень» и других. «У них много общего. Он фермер, у него свое хозяйство, он выращивает овощи. И Шарлиз росла на ферме в Южной Африке. Им нравится уезжать из Голливуда на его ферму на севере штата Нью-Йорк», - рассказал друг Эрика.