Хизер Локлир выходит замуж

Звезды популярного американского телесериала «Район «Мелроуз» Хизер Локлир и Джек Вогнер уже в конце этого месяца планируют пожениться. 49-летняя Локлир, которая раньше упорно отклоняла предложения руки и сердца от Вогнера, в конце концов не выдержала настойчивого натиска ухажера и согласилась стать его женой. «Раньше Хизер не считала себя готовой к браку. Ей просто хотелось немного погулять, но когда она поняла, что больше не хочет быть одна, приняла «руку и сердце» Джека», — признался один из друзей актрисы. Очередное предложение Вогнер сделал на дне рождении Локлир, 25-го сентября, в ее любимом корейском ресторанчике. Для Локлир это будет уже третий брак. До этого актриса семь лет была замужем за экс-мужем Памелы Андерсон, барабанщиком Томми Ли. Второй ее брак с гитаристом группы «Бон Джови» длился 12 лет.