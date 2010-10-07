Группе Weezer заплатят 10 миллионов долларов для распада

В интернете организована акция, целью которой является сбор 10 миллионов долларов для группы Weezer. Организатор мероприятия Джеймс Бернс намеревается предложить эту сумму музыкантам, чтобы коллектив наконец распался. Джеймс признается, что никогда не был фанатом Weezer, однако заботится о поклонниках коллектива. «Каждый год Риверс Куомо (лидер Weezer) клянется, что он изменился, и новый альбом станет лучшей работой группы за долгое время. И что происходит? Он опять выпускает ерунду! Я устал от того, что мои друзья из года в год оказываются обманутыми», - пишет Бернс. Джеймс отмечает, что альбом Weezer 1996 года «Pinkerton» разошелся тиражом в 852 тысячи экземпляров (эти данные, по всей видимости, взяты из «Википедии»). Автор петиции подсчитал, что каждому покупателю диска нужно вложить всего 12 долларов, чтобы общая сумма достигла десяти миллионов. Как бы то ни было, на момент написания данной заметки Бернс собрал менее 300 долларов. Группа Weezer была создана в 1992 году в Лос-Анджелесе. За свою карьеру коллектив выпустил восемь студийных альбомов. Последний из них был опубликован в сентябре 2010 года. Пластинка получила название «Hurley» - в честь одного из героев сериала «Остаться в живых» Хьюго «Херли» Рейеса.