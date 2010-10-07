Винницкой не нравятся фото в нижнем белье

Алена Винницкая никогда не отличалась скромностью. Но вот фотографии в купальниках и нижнем белье не позволит себе выставить на своей страничке в интернете. Винницкую очень удивляет и в некотором смысле поражает, когда многие девушки выставляют на всеобщее обозрение свои непрофессионально сделанные эротические снимки. «Я вообще не понимаю фотографий в купальниках в социальных сетях, это что - клуб знакомств? Все эти эротические фотосессии, снимки на море, в нижнем белье, которые выставляют люди у себя на страничках в соцсети - это ужасно. У меня на моей личной страничке всего-то две фотографии», - рассказала Алена Винницкая. Сама певица неоднократно обнажалась для глянцевых изданий. А ее снимки в стиле ню украшали обложки многих журналов.