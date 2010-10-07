В Париже завершилась Неделя моды

В рамках Недели моды в Париже состоялось около 90 показов сезона весна-лето 2011 года. Она ознаменовалась возвращением после десятилетнего перерыва легендарного кутюрье Пьера Кардена. С 1994 года Карден демонстрирует свои новые коллекции только очень узкому кругу специалистов. Однако сейчас 88-летний мэтр мировой моды принял решение представить новейшие работы. Помимо Кардена, можно назвать возвращение нескольких, некогда громких имен, французских Модных Домов. Публике были представлены коллекции, претерпевшие ребрендинг: Rochas, Nina Ricci, Balmain, Givenchy и Carven. Одним из главных обсуждений Недели стал показ Жана-Поля Готье, который для участия в шоу пригласил известную модель Бетт Дитто, фигура которой сильно отличается от модельных стандартов. Важным событием этой недели также стал показ марки Alexander McQueen - одежду создала Сара Бертон, которая продолжила работу своего наставника Александра Маккуина, скоропостижно скончавшегося в феврале 2010 года.