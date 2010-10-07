Наследница «Хилтон» стала мамой

Уже несколько месяцев скандальная наследница отелей «Хилтон» встречается с новым бойфрендом Саем Уэтсоном. Отношения у парочки, похоже, развиваются очень быстро. Пэрис не только ведет себя как примерная возлюбленная, но еще и старается быть хорошей приемной мамочкой для Ши - семилетней дочки Сая. Пэрис с энтузиазмом возится с малышкой и задаривает ее подарками. И хотя Хилтон пока еще не стала девочке настоящей приемной мамой, она не делает секрета из того, что ждет - не дождётся, когда же Ши станет ее приемной дочкой на законных основаниях. Девочка проводит время со своим отцом несколько раз в неделю – Сай так называемый «воскресный папа». Родная мама Ши когда-то работала официанткой в одном из ночных клубов, принадлежащих Саю. Сай никогда не забывает о своей дочери. Он пытается сочетать свои отцовские обязанности со своей все более растущей привязанностью к Пэрис. «Я всегда мечтала к 30-ти годам обзавестись четырьмя детьми, - заявляет светская львица. – Я забочусь о своих животных, и, думаю, смогу поделиться многим со своими детьми», - говорит Пэрис. Чем именно девушка намерена поделиться с ребятишками – она не рассказала. Искренне надеемся, что не наркотиками.