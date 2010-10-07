В новой квартире Рыбака живет друг

Александр Рыбак в последнее время плотно погружен в работу. Он снял в Крыму новый клип и готовится дать концерт в Киеве. Помимо этого певец купил новую квартиру и теперь обживает ее. «О, я еще как праздновал! – воскликнул Александр, когда его спросили о новоселье, - Не могу слишком подробно об этом говорить, но мой лучший друг, его зовут Кар, женился и развелся, к сожалению. Сейчас он живет у меня. А первыми гостями были мама и папа». Девушку, достойную разделить вместе с ним его новую квартиру, Александр еще пока не нашел. По словам певца, его сердце по-прежнему свободно после того, как полгода назад его бросила любимая. На вопрос, есть ли шанс у простых девушек завоевать сердце Рыбака, певец с энтузиазмом отвечает: «Общаться с красивыми девушками - в этом я мастер! Но сейчас, когда я езжу со своими тремя скрипачками, я не могу себе позволить такого. На данный момент я общаюсь только с ними. А вот когда уже один буду ездить, тогда с удовольствием приглашу на обед, на свидание. Почему нет?»