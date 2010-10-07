«Тройная граница» Бигелоу претендует на «Оскар»

Только стало известно, что в «Тройной границе» Кэтрин Бигелоу изъявил желание сниматься Том Хэнкс, как появилась новость о том, что режиссер обратилась к Джонни Деппу. В фильме пять главных мужских ролей, однако две из них выделяются чуть сильнее. Фильм об организованной преступности, существующей на пограничной зоне между Парагваем, Аргентиной и Бразилией, Бигелоу присмотрела себе еще в августе прошлого года. Однако в этом мае выяснилось, что власти Парагвая и Аргентины категорически против фильма и поддержку оказывать не хотят. Министр туризма Парагвая Лиз Крамер считает, что «Тройная граница» нанесет ущерб региону, а экономические последствия будут необратимы. Ее коллега из Аргентины Энрике Мейер выразил возмущение. И только Бразилия сохраняет спокойствие и не имеет ничего против. Джонни Деппу нравится идея сниматься с Томом Хэнксом, да и сама роль ему тоже показалась любопытной. Однако его участие в проекте зависит исключительно от свободного времени. Если ему удастся вписать «Тройную границу» в свой график, то он снова получит прекрасную возможность оказаться в списках номинантов на престижные награды: фильм Бигелоу аналитики уже сейчас считают оскаровским материалом. фото lenta.ru