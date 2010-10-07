Дочь Полищук родила первенца!

Дочь Любови Полищук и художника Сергея Цигаля Мариэтта Цигаль родила сына 6 октября утром. В последние дни беременности актрисе пришлось на время отложить репетиции и съемки. Основное время Цигаль-Полищук посвящала своему здоровью и заботам о будущем ребенке. За беременностью Мариэтты наблюдали врачи одной из лучших московских клиник. Малыш появился на свет в среду в 8.10, весом 3320 грамм и ростом 50 сантиметров. Мариэтта решила не прибегать к помощи врачей и родила здоровенького мальчика без хирургического вмешательства. Актриса, теле- и радиоведущая Мариэтта Цигаль, дочь Любови Полищук, играет в спектаклях театра «У Никитских ворот», театра на Малой Бронной, «Модернъ». Зрители также помнят ее по ролям в фильмах «Богиня прайм-тайма», «Обитаемый остров». фото kino-teatr.ru