Матиас запоет под аккомпанемент Keiko Matsui

В творческой жизни экс-фабриканта Матиаса готовится важное событие. 24 октября артист исполнит на сцене столичного Дворца «Украина» знаменитую композицию Дмитрия Павлычка и Александра Билаша «Два кольори». Аккомпанировать Матиасу будет не кто иной, как сама звезда мировой джазовой музыки известная японская пианистка Keiko Matsui! Ей уже выслана партитура песни и Keiko репетирует ее исполнение в новой аранжировке. Премьера состоится на концерте Keiko Matsui, на котором она выступит в сопровождении украинского симфонического оркестра. Будут представлены лучшие композиции из репертуара Keiko. За последние 10 лет японская пианистка посещала Украину с сольными концертами довольно часто. С первого же концерта покорившая публику, она каждый раз теперь преподносить слушателям сюрпризы. И на сей раз подарком зрителям станет совместный номер с Матиасом. Мировую публику Кейко покорила виртуозностью исполнения и легкими, изысканными джазово-ориентальными мотивами. Необычные мелодии и спокойные, красивые аранжировки с использованием большого количества инструментов завораживают своим звучанием и являются основными составляющими ее музыки. фото vidgolos.com