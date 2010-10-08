Катчер и Деми Мур приглашают к себе для развлечений девушек

Шокирующее заявление сделала Бритни Джонс – девушка, утверждающая, что спала с мужем Деми Мур Эштоном Катчером. По ее словам, у голливудской пары свободные отношения, и Деми с Эштоном часто приглашают к себе дам для развлечений. Ранее Джонс рассказала, что Катчер, познакомившись с ней на вечеринке, привел ее в свой дом и переспал с ней прямо на супружеском ложе. Однако не было похоже, что для него это что-то из ряда вон выходящее. Позже актер пояснил Бритни, что они с Деми часто приглашают девушек и развлекаются с ними вместе. «Но он не ожидал того, что вышло: что он переспит с женщиной без ведома Деми. У них договоренность, что они будут заниматься сексом втроем. Я не чувствую никаких угрызений совести или чувства, что я обманула Деми, - говорит в новом интервью Джонс. - У них заключена своеобразная сделка: они делят вместе всех любовниц. Эштон переживает, что переспал со мной, а с ней не поделился». Тем временем, голливудская пара утверждает, что в их отношениях все замечательно. Деми размещает в своем Twitter семейные фотографии, а Эштон твердит, что Джонс все врет. Также звезды стараются почаще выходить вместе в свет. В воскресенье они отправились в кинотеатр и выглядели счастливыми и беззаботными.