А вы хотите быть Lady GaGa на Хэллоуине?

По данным USA Today, к Хэллоуину изготовят 3,5 млрд костюмов Lady GaGa. «Костюмы Lady GaGa были самыми продаваемыми за всю 59-летнюю историю существования фирмы», - говорит Говард Бейдж, вице-президент компании Rubie`s Costume Co. Джонатан Уикс, креативный директор Brands on Sale, сообщил также: «Красный костюм от Alexander McQueen и белый, в котором певица появилась на MTV Video Music Awards, продавались очень успешно среди взрослого населения. Продажи костюмов для подростков настолько высоки, что уже вышли из под контроля». Красный костюм от Alexander McQueen выпускается также и для детей, которые хотят быть Lady GaGa на Хэллоуине 31 октября. Для любителей Lady GaGa и hand-made предлагаем создать собственноручно красный костюм певицы.