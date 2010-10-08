Меладзе для Джанабаевой - кармический выбор

31-летняя Альбина Джанабева, которая имеет сына от знаменитого певца Валерия Меладзе, осознала, что в этой жизни все не просто так. Спустя годы Джанабаева начала понимать, что ее встреча и знакомство с Константином и Валерием Меладзе сделала из нее ту, кем она есть сейчас. «В группе я уже шесть лет. Я приехала из провинции, в 1996 году я приехала из Волгограда, я стучалась во все двери, ходила на все кастинги, играла в театре. Я безумно благодарна судьбе за встречу с Костей и с Валерием Меладзе, это был мой кармический выбор. На своем жизненном пути мы всегда встречаем людей, которые нужны нам в определенный период жизни, как и мы для них, с помощью этого наши горизонты расширяются, мы становимся мудрее, глубже, - философствует Альбина Джанабаева. Долгое время Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе скрывали не только свой роман, но и своего ребенка.