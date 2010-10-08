Королева и Николаев расстались из-за секса

«Наш брак с Николаевым распался из-за моей женской неопытности, - заявила Наташа. - Я была совсем девочкой и не придавала большое значение этому вопросу. А Игорю элементарно не хватало выхода сексуальной энергии! Конечно, ему надо было поговорить со мной, научить меня... Ведь он был намного старше и опытнее. Но, к сожалению, муж этого тогда не сделал...», - говорит Наташа. Сам Николаев решал проблему «выхода сексуальной энергии» по-другому. Он изменял своей жене, пользуясь каждым удобным случаем. Нынешний супруг Королевой стриптизер Тарзан быстро научил Наташу всем премудростям секса. «Если для Игоря я была прежде всего музой, что дало нам невероятный подъем творческой энергии, то для Сергея я в первую очередь женщина! Сережа раскрыл во мне женское начало, которое много лет спало. Как мужчина и женщина мы сразу с ним совпали! Это стало ясно после самого первого раза, когда я приехала к Тарзану в гости...», - признается певица. Однако, вспоминая свою жизнь с Николаевым, теперь уже опытная в сексе Королева грустно вздыхает: «Если бы мы встретились с Игорем не тогда, когда мне было 16, а ему - 29, а сейчас, думаю, никаких проблем с сексом у нас не было бы. Ему бы все очень понравилось...»