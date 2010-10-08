«Королева красоты» напала на работника автозаправки

Обладательница титула «Мисс Кентукки Латина» лишена звания после ареста по обвинению в нападении на сотрудника автозаправки и фармацевта в аптеке. Еще одним поводом для лишения титула оказалось замужество «мисс», о котором стало известно в ходе разбирательства. 22-летняя Даниэла Гаски без видимых причин набросилась на работника автозаправочной станции и воткнула ему в шею шариковую ручку. После этого она перебежала через дорогу и начала бить по автомобилю фармацевта из близлежащей аптеки. Хозяйка машины Мэри Энн Маккини вышла на стоянку и попросила девушку прекратить, на что та отреагировала крайне агрессивно. Как рассказала фармацевт, Даниэла Гаски избила ее, сорвала с нее очки, несколько раз ударила головой об автомобиль, а также расцарапала ей лицо. На место происшествия прибыла полиция. Гаски арестовали. По словам очевидцев, когда ее увозили в полицейской машине, она посылала собравшимся воздушные поцелуи. Девушке уже предъявлены обвинения по нескольким статьям. Тестирование показало, что Даниэла Гаски была пьяна.