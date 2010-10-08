Николаев заставил жену подписать брачный контракт

Игорь Николаев приготовился к разводу. Известный певец и композитор решил перестраховаться и подготовил брачный договор, согласно которому в случае развода его супруге Юлии ничего не достанется. Кстати, в светских кругах и в окружении Николаева многие не верят в искренность чувств Проскуряковой. Они считают девушку очень хитрой и расчетливой. Однако брачный контракт она подписала безоговорочно, впрочем, что ей еще оставалось делать? Одной из главных причин свадьбы стала беременность невесты. Ходят слухи, что у пары будет ребенок, и Николаев, как настоящий мужчина, узнав о беременности, женился на девушке. Те, кто не верят в любовь Игоря и Юлии считают, что их брак продлится не более двух лет.