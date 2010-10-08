Виктория Боня выгнала Водонаеву

Две бывшие скандально известные участницы «Дома-2» опять поругались на съемочной площадке. Девушки конфликтовали, еще находясь на реалити-шоу, а в последнее время ареной для публичных разборок стала программа «Cosmopolitan. Видеоверсия». Редакторы программы, ведущей которой является Виктория Боня, пригласили Водонаеву на эфир, о чем девушка весьма негативно отозвалась в своем блоге. Но, несмотря на то, что Алена клятвенно обещала больше не приходить в студию к Вике, своенравная девушка все-таки уступила своим принципам. «Да, сегодня действительно в гостях Cosmo Водонаева, – написала Боня в своем Twitter. - Я думала, она уже переросла интрижки. Никто ее не умолял, она сказала что сын приболел. А потом дала добро, что придет. И когда она повзрослеет - не пойму! Это в стиле Водонаевой, дешевые интрижки и понятное дело нереализованность ее амбиций!» Ведущая не смогла сдержать свои эмоции, столкнувшись с соперницей лицом к лицу. «Водонаева встала и ушла с программы, когда я ее поджала с вопросом, где мы ее умоляли, и кто ее умолял прийти к нам?! Она не смогла ответить тактично, начала переводить стрелки на свою пиарщицу. Она пригрозила уйти, я сказала «уходи, тебя не держат!». Она еле встала и ушла», - поставила точку Вика.