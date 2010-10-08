Тина Канделаки поделилась секретом финансового процветания

Известная телеведущая рассказала, что каждый может зарабатывать столько же, столько она. Но ей приходится жертвовать всем ради денег, даже семьей. «Люди иногда говорят, это же тоже интересно: какая там у вас машина или квартира? Да, у меня есть то, чего, возможно, нет у вас. Но если вы посмотрите, сколько я работаю, не уверена, что вы захотите столько работать. И я не жалуюсь, это мой свободный выбор. Я вчера отсюда ушла в 22:30. Поэтому я живу по-другому, поэтому у меня и заработок другой. А пришла в 10 утра. Вот и ответ», - рассказывает ведущая. Тина Канделаки говорит, что никогда не была в большом бизнесе и не знает его подводных течений. Но в среднем бизнесе, при наличии желания и энергии, есть все возможности заработать.