Голая «украинская Анджелина Джоли» для XXL

Татьяна Воржева – слишком заметный персонаж (во многом благодаря своему сходству с Анджелиной Джоли), чтобы взять вот так вот – и исчезнуть из поля зрения отечественных СМИ после окончания проекта «Фабрика звезд». И хотя Татьяна могла бы быть и активней в деле продвижения себя любимой на сцену, все же, пока пресса ею интересуется сама. Недавно Татьяна Воржева появилась на обложке мужского журнала XXL, разумеется, обнаженная. Надеемся, что это добавит ей бонусов и голосов мужской половины нашей страны во время зрительского голосования за претендента на участие в конкурсе «Евровидение 2011» от Украины.