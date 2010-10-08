Могилевскую «прорвало»!

Наталью «прорвало»: она рассказала о лечении в психиатрической больнице, о том, как носила оружие в кармане, о планах родить трех детей и своих страхах. Могилевска за своих 34 года уяснила, что, когда очень плохо, опасно оставаться в одиночестве и пытаться решить проблемы самостоятельно. «Не стоит бояться обращаться к психологу. Вот я, публичный человек, не стесняюсь этого делать. Научила меня жизнь», - заявила нам певица. «В 99-ом году у меня был такой нервный срыв, что я даже попала в психушку и чуть ли не обезумела. Я лечилась долго и очень сильно скрывала это от прессы. А в то время по радио везде звучало «Только я», - откровенно созналась Наталья. Но теперь Могилевская уверяет, что ничего не боится: «Мне ничего не страшно после смерти папы. Теперь я ничего слишком не хочу, и ничего слишком не боюсь». «Единственная проблема, которую я пока еще не решила, - это страх скуки и старости. Я очень переживаю, что постарею, мне будет скучно жить, а я все никак не умру», - с улыбкой говорит артистка. Что же касается личной жизни, то здесь последние годы у Натали полная гармония. «В нашей любви - главное, ощущение того, что мы есть друг у друга и одновременно свободные. Я занимаюсь шоу-бизнесом, Егор в разъездах за рубежом решает дела по бизнесу. Встречаемся мы тогда, когда оба можем: в среднем, несколько раз в месяц, также раз в году ездим вместе отдыхать», - объяснила она. Однако, невзирая на нетрадиционность отношений, Наталья все же мечтает о детях. «До конца года я занимаюсь построением той структуры, которой в настоящий момент руковожу со своим партнером Борисом Бронштейном. А затем я подумаю о ребенке. Хочу минимум трех», - рассказала о планах артистка.