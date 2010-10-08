Катерина Серебрянская - беременна

Журналисты заметили Катерину в одном из суши-ресторанов Киева. Спортсменка лакомилась суши в обществе своего сына и некого мужчины. Когда Серебрянская встала, журналисты заметили ее округлившийся живот. После разрыва четырехлетних отношений с Фаготом, Катя нашла счастье в объятиях некого загадочного мужчины. В декабре прошлого года Серебрянская рассказала, что познакомилась в аэропорту с мужчиной по имени Вячеслав, с которым собирается жить долго и счастливо. Первого своего ребенка Катерина, по слухам, родила от бизнесмена Игоря Воронова.