Софи Марсо откроет фестиваль «Молодость»

Французские актеры Софи Марсо и Кристофер Ламберт откроют юбилейный 40-й Международный кинофестиваль «Молодость», который пройдет в Киеве с 23 по 31 октября. Марсо и Ламберт приедут на премьеру фильма «Картагена», в котором они сыграли главные роли. В программу полнометражных фильмов фестиваля вошли также такие картины, как «Счастье мое» Сергея Лозницы (Украина-Германия-Нидерланды), «Уличные дни» Левона Когуашвили (Грузия), «Звуки шума» Олы Симонссон и Йоханнеса Штерне Нильссена (Швеция-Франция), «Другое небо» Дмитрия Мамулии (Россия) и другие ленты. Жюри фестиваля возглавит режиссер Марк Каро (Франция). В судейскую коллегию также вошли режиссер Райнер Фриммель (Австрия), продюсер Елена Яцура (Россия), художник Александр Ройтбурд (Украина). По итогам фестиваля жюри присудит гран-при за лучший фильм всей конкурсной программы - статуэтку Скифский олень и $10 000, призы за лучший полнометражный игровой фильм, за лучший короткометражный фильм и за лучший студенческий фильм в эквиваленте $2 500, а также приз имени Ива Мотана, вручающийся лучшему молодому актеру или актрисе, в размере 1000 евро.