Уход за собой от Тины Кароль

«Красивой быть не так уж просто, особенно после родов. Но не могу сказать, что к уходу за собой я отношусь фанатично. Тренировки у меня общие, ничего особенного. За три месяца их было около семидесяти. Ежедневно в обязательном порядке я посещаю или спортзал, или бассейн. А недавно еще добавились танцевальные репетиции», - рассказывает Кароль. «Супруг абсолютно нормально реагирует на мой образ сексуальной дивы. Когда я на сцене, Женя смотрит на меня, как на артистку. А вот дома – как на жену. Ведь те движения, которые я показываю на сцене – только начало того, что я ему демонстрирую дома», - говорит Тина.