Солистка «Couple» обнажилась на концерте

Солистка группы «Couple» Катя Чернявская в очередной раз потрясла народ. Все произошло во время выступления группы в Санкт-Петербурге. С задачей сексапильная фронтменша Катя справилась на все сто процентов. Зрители от нее глаз не могли отвести. Что было немудрено: более откровенные наряды себе трудно представить. Группа была на сцене чуть более часа, за это время Катя сменила три наряда. Однако, последнее оказалось ударом под дых для мужской части зала. Прозрачное, капроновое, местами украшенное перьями и стразами. С дальних рядов, казалось, что Катя вышла к зрителям, в чем мать родила.