Солист Limp Bizkit женится на украинке

Фронтмен знаменитой американской группы Limp Bizkit Фред Дарст женится на украинке Ксении Берязиной в январе 2011 года. Во время своего пребывания в Киеве музыкант признался, что сделал татуировку на руке с именем любимой. Мать Берязиной отметила, что довольна будущим зятем. Сама Берязина осталась в США, потому что не любит тяжелую музыку Limp Bizkit. Для Фреда Дарста это будет третий брак. Осенью 2009 года он развелся со своей второй женой Рейчел Тергесен, русской по происхождению. Также у него есть двое детей - дочь Адриана от первого брака и сын Даллас от предыдущей связи с Дженнифер Таер.