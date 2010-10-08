Брэд Питт и Анджелина Джоли поедут в Сибирь

Одна из красивейших пар Голливуда, Брэд Питт и Анджелина Джоли, снова встретятся на съемочной площадке. О такой возможности рассказал Гильермо Арриага. Сценарист намекнул, что звезда «Солта» может сыграть вместе с мужем в фильме Даррена Аронофски «Тигр». Режиссер уже давно утвердил Брэда Питта на главную роль в своем новом проекте. Гильермо Арриага написал сценарий к экранизации научно-популярного романа Джона Вайланта «Тигр: Правдивая история о мести и выживании». Сюжет книги строится вокруг защитника прав животных, которому приходится вступить в схватку с тигром, нападающим на жителей маленького сибирского городка. «В ближайшие дни я еду в Нью-Йорк, чтобы обсудить последние детали, затем в ноябре мы отправляемся в Сибирь, чтобы подобрать места для съемок», - рассказывает Арриага.