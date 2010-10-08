Тони Брэкстон - банкрот

Брэкстон подала заявление о банкротстве. Причиной долгов стала внезапная отмена ряда выступлений в Лас-Вегасе, вызванных состоянием здоровья певицы. У нее возникли осложнения в результате ангины. «После долгих переговоров с кредиторами Тони Брэкстон решила, что единственный путь справиться с обязательствами и обеспечить спокойную жизнь двум ее маленьким детям — это пройти процедуру банкротства», - пояснила адвокат певицы Дебра Грассгрин. Это не первый подобный случай с Брэкстон. Она уже подавала аналогичное заявление в 1998 году. Тони Брэкстон известна благодаря хитам «Un-Break My Heart», «Breathe Again» и «Spanish Guitar».