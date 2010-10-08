Американский еженедельник Entertainment Weekly (EW) опубликовал список 50 самых влиятельных звезд шоу-бизнеса. Рейтинг появился в свежем номере журнала, который вышел в пятницу, 8 октября. Так, самой влиятельной знаменитостью 2010 года по версии EW стал голливудский актер Джонни Депп, на втором месте разместилась популярная певица Леди Гага (настоящее имя Стефани Джерманотта). Замыкает тройку лидеров телеведущая Опра Уинфри. Помимо этих звезд в рейтинг наиболее влиятельных персон мира шоу-бизнеса попали телеведущий Саймон Коуэлл (4-е место), обладательница «Оскара» актриса Сандра Баллок (7-е место), ее коллега Анджелина Джоли (12-е место), актер Брэд Питт (14-е место), а также исполнитель роли доктора Грегори Хауса британский актер Хью Лори (30-е место), самая красивая женщина планеты по версии журнала People актриса Джулия Робертс (34-е место) и многие другие. Редакторы издания учитывают не только заработки звезд, но и их нынешнее положение в индустрии развлечений и степень их влияния на положение дел в современном шоу-бизнесе.