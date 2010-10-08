Джоли забрала детей в Будапешт

Голливудская кинодива, сейчас в качестве режиссера снимает свой первый фильм в Будапеште. Джоли отправила своих детей в венгерскую школу. Ранее Анджелина и ее муж Брэд Питт решили, что будут воспитывать ребятишек самостоятельно и отказались от услуг нянь. Но поскольку Питт сейчас сам занят на съемках, Джоли забрала детей с собой в Венгрию. «Анджелина решила отдать детей в местную французско-американскую школу, куда они начнут ходить со следующей недели. Учиться будут Мэддокс и Пакс, а Захара и Шайло будут ходить в детский садик при этой же школе», - сообщили источники. Кстати, занятые на в съемках венгерские актеры просто в восторге от того, какой простой в общении оказалась голливудская звезда. «Она подошла к каждому из нас, всем пожала руку и представилась, как будто мы не знаем, кто она такая», - радуются они.