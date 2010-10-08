Меладзе провел выходные с Джанабаевой и сыном

Пламенное сердце порядочного человека разрывается между бывшей женой Ириной и ее прекрасной соперницей. Причем, оказывается, и в этом любовном треугольнике ему тесно - в его окружении появляются новые персонажи. 45-летний красавец в очередной раз вляпался в любовный скандал. На этот раз Валерия запечатлели с некой блондинкой на Крымском побережье. Новая пассия, оказалась из его коллектива. Этих снимков вполне хватило для того, чтобы у Меладзе испортились отношения теперь уже с Альбиной Джанабаевой. «Валерий сейчас не находит себе места. Он буквально разрывается между двумя семьями - и с женой поддерживает связь, и с Альбиной», - говорят близкие друзья из окружения певца. Но, видимо, надуманный флирт певца задел Альбину Джанабаеву. На фотографиях видно, как она сильно злится на артиста и практически не обращает на него внимания. Альбина все время с кем-то говорила по телефону, пока Валерий пытался о чем-то побеседовать с сыном. Встречу Меладзе и Джанабаевой засняли в элитном коттеджном поселке Коровино по Новорижскому шоссе, где артист недавно приобрел просторный таунхаус. Альбина в свой выходной приехала сюда на новом белом джипе «Рейндж Ровер». Она была за рулем, в машине был и семилетний сын Константин. Подъехав к таунхаусу, Альбина несколько минут просидела в машине, пока на улицу из дома не вышел Валерий. Он приехал домой буквально за несколько минут до ее приезда. Что-то на ходу быстро обсудив с Альбиной, Валерий хотел пообщаться с Костей. Но Джанабаевой такое внимание Валерия к сыну не понравилось! Быстро включив какой-то мультик - экран в джипе певицы вмонтирован в подголовник переднего сиденья, - Аля тут же надела на голову Костика наушники, и малыш мгновенно увлекся интересным зрелищем. Отвлекать его от экрана Валера просто не стал.