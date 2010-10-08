Самый лучший секс Галкина был с Пугачевой

Для главной пары отечественного шоу-биза - Аллы Пугачевой и Максима Галкина - нет запретных тем. Сначала Алла рассказала, как у нее с Галкиным обстоит дело в сексе, а теперь и Максим сделал сенсационное заявление. «Я не могу жить без секса! Секс надо любить, и я его люблю! - заявила как-то Пугачева в эфире своего «Радио Алла». - Мы с Максимом как-то смотрели эротический видеоклип по телевизору. Этот клип оказался такой горячий, что после просмотра... Ну, нам с Максимом... Ну, было очень весело! Мы с ним классно... Посмеялись! Будем называть ЭТО так - посмеялись!» После таких слов, секс звездной пары стал темой для публичного обсуждения. Правда, Максим, как человек культурный и воспитанный, об этом говорить отказывался. А теперь все-таки сдался под напором. Галкин ответил на вопрос какая Алла в постели и изменял ли он Пугачевой с какой-нибудь звездой. «Ну... - сначала замялся Максим. - Скажу одно. Равных ей... нет! Изменить Пугачевой... Не с кем! Разве кто-то может быть лучше нее?»