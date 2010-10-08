Мастер–класс от Веры Брежневой

Экс «ВИА Гра», а теперь известная певица и телеведущая Вера Брежнева рассказала, что в повседневной жизни практически не пользуется косметикой. «Выхожу на улицу такая, как есть. Единственное - очистить лицо. А для встреч мой минимум - это пудра, придающие свежесть нежно-розовые румяна, щеточка для бровей и зажим для ресничек. «Волосы я реабилитирую в специальном центре, где используют средства из натуральных компонентов - маски с алоэ, мумие, медом. Прихожу туда раз в неделю на процедуру, а на гастроли беру с собой проверенный шампунь. Вообще, пользуюсь продуктами, которые подобрала для себя методом проб и ошибок. Но люблю и что-то новенькое попробовать, могу накупить море косметики, которой... в итоге не пользуюсь», - смеется Вера Брежнева. Она также назвала самые простые процедуры по уходу за собой: выспаться, принять душ, вымыть голову, умыться, протереть лицо кубиками льда и сделать экспресс-маску. «Знаешь, больше всего меня раздражают женщины, которые плохо выглядят, но при этом ничего не хотят делать и без конца жалуются: «У меня попа большая». А ты перестань плакать, встань на тренажер, займись своим телом, - и все изменится, через три месяца станешь другим человеком! Ведь женская красота - это ежедневный труд. Но при этом мужчины не должны видеть наших стараний. Поэтому при своем мужчине я стараюсь, скажем, не ходить в маске для лица - он не должен знать, каким способом я достигаю идеального цвета кожи. Пусть думает, что это мне дано природой!», - заключила Вера Брежнева.