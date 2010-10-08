«Мучения Малковича» покажут в Стамбуле

Джон Малкович поставит спектакль, основанный на отзывах критиков о постановке с его участием «Адская комедия: Исповедь серийного убийцы». Премьера «Адской комедии» состоялась в июле 2009 года в венском театре Ronacher. Роль в постановке шла о Джеке Унтервегере, серийном убийце проституток, роль которого и исполнил Малкович. Вскоре после премьеры стало известно, что спектакль отправится на европейские гастроли. Летом 2010 года «Адская комедия» была показана в Турции в рамках XVII Международного театрального фестиваля в Стамбуле. Спектакль был крайне негативно встречен критиками. Однако Малкович обратил внимание на одну рецензию, которая, по словам актера, была «забавной и хорошо написанной». Более того, Джон даже счел возможным частично согласиться с точкой зрения автора. «Я вообще склонен к самокритике», - заявил актер. Специально для текста рецензии была написана музыка. Постановка получила название «Мучения Малковича». В 2011 году актер намеревается вновь приехать в Стамбул - на этот раз уже с новым спектаклем. Кроме того, он выразил желание лично встретиться с автором рецензии, вдохновившей его на создание «Мучений Малковича».