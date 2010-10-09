Линдси Лохан заплатит за лечение 26 тысяч долларов

Линдси Лохан предстоит пройти реабилитацию в известном центре по лечению от алкогольной и наркотической зависимости в Калифорнии. Лохан будет находиться там, как минимум, до следующего слушания по ее делу, которое назначено на 22 октября. Звезде 30 дней пребывания в клинике обойдутся в 26 тысяч долларов. Отметим, что дальнейшая судьба Линдси будет определена после слушания. Если судья решит, что девушке больше пойдет на пользу нахождение в реабилитационном центре, чем в тюрьме, ее пребывание там продлится.