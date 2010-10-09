Лазарев высказал Кудрявцевой прямо со сцены

На днях в одном из пафосных клубов Москвы телеканал Муз-ТВ собрал сливки шоу-бизнеса на своей вечеринке. В этот вечер выступили группы «Банд'Эрос», «Винтаж», SEREBRO, Иракли и Сергей Лазарев. Но при появлении последних девичьего визга в зале не возникло. Приглашенные артисты своих коллег поддерживали чинно и весьма прохладно, о чем и не преминул заметить со сцены Лазарев. «Поаплодируйте погромче, поискреннее. Спасибо! Желаю всем вам счастья, позитива и честных, честных эмоций», - с издевкой в голосе заметил Сергей. Динамичное выступление не сняло с артиста раздражения, и, едва отзвучали последние аккорды, Сергей обрушил всю силу своего гнева на хрупкую Леру Кудрявцеву. «Спасибо за ваши аплодисменты! Половину моей песни Лера просто протрепалась, вторую половину профоткалась!» - рассерженно заметил Лазарев и демонстративно переключил свое внимание с Кудрявцевой на трех девушек у сцены. Как отреагировала на сцену ревности Лера, история умалчивает, но вечеринку парочка покинула, как обычно, вместе.