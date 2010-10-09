Участница шоу испугала Меладзе

Многие представительницы женского пола стараются произвести впечатление на видного кавказского мачо, пытаясь копировать манеры певиц из «ВИА Гры». Особенно далеко в своей попытке впечатлить Меладзе пошла участница шоу «Минута славы» на Первом канале 24-летняя Надежда Досмагамбетова, которая сразу же шокировала жюри своим заявлением. «Я пришла сюда только ради Меладзе, - обратилась к судьям девушка тоном, не требующего дополнений. - У меня есть для него песня». Песня-то у Нади нашлась, а вот голоса нет. Поэтому на первых же завываниях Александр Масляков постарался заступиться за барабанные перепонки зрителей, но все попытки были тщетны. Напевая песню соблазнительного украинского трио «Стоп! Стоп! Стоп!», она растянулась на столе жюри, возомнив себя главной героиней эротического блокбастера Show-girls. Валерий от испуга перестал дышать. Ведь кто может быть уверен во вменяемости навязчивых поклонниц? «Такого за всю историю проекта еще не было, - рассказали члены съемочной группы «Минуты славы». - Теперь придется тщательнее продумать охрану судей».