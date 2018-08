Умер лауреат «Грэмми» - Соломон Берк

В Амстердаме скончался американский соул-певец Соломон Берк - лауреат премии «Грэмми», включенный в 2001 году в Зал славы рок-н-ролла. 70-летний музыкант умер в самолете в аэропорту «Схипхол» по прилете из Лос-Анджелеса. Причину смерти исполнителя не называют. Берк прилетел в голландскую столицу, чтобы выступить в одном из клубов. В последнее время он активно гастролировал. Соломон Берк родился в 1940 году в Филадельфии. До начала музыкальной карьеры он читал проповеди и вел госпел-программу на радио. Заключив контракт с лейблом Atlantic Records, Берк в 1960-х годах выпустил несколько десятков синглов, самым известным из которых стал хит «Everybody Needs Somebody to Love». Кавер-версии этой композиции позднее записали Rolling Stones и Blues Brothers. В 2001 году Берка включили в Зал славы рок-н-ролла. На следующий год музыкант был удостоен «Грэмми» за блюзовый альбом «Don't Give Up On Me».