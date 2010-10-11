Леонардо ДиКаприо сыграет Великого Гэтсби

Леонардо ДиКаприо прочат на главную роль в экранизации Великого Гэтсби, затеянной любителем ретро Базом Лурманном (Мулен Руж, Австралия). Что ж, в исторических постановках актеру играть не впервой (начиная с Титаника и заканчивая еще не снятым Гувером). Изданием Production Weekly также называются имена Тоби Магуайра и Аманды Сейфрид в качестве Ника Каррауэя (от лица которого рассказывается история в книге Фитцджеральда) и его замужней кузины Дэйзи, закрутившей роман с загадочным нью-йоркским богачом по фамилии Гэтсби. Интрижка, как мы помним, не принесла счастья никому из ее фигурантов. Баз Лурманн все эти слухи подтверждать не спешит (хотя и ничего не отрицает), поясняя, что в его копилке сейчас лежит не только "Гэтсби", но и некий мюзикл, и поскольку он еще не решил, каким именно из этих двух проектов займется в ближайшее время, то говорить о кастинге преждевременно. Принять решение режиссер пообещал в ближайшие 4-6 недель, пишет newsland.ru.