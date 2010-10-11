На Анну Седокову упал потолок

Известная певица Анна Седокова натерпелась во время своего выступления в SPA-комплексе. Дело в том, что неожиданно в заведении начал падать потолок прямо на гостей. «У нас во время выступления обвалился потолок, нас эвакуировали», - жалуется экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова. Неизвестно чем мог бы закончиться корпоратив Ани Седоковой, если бы служба безопасности вовремя не оказалась в нужном месте. В этом комплексе до концерта Ане сделали тайский массаж, а после обещали - джакузи и шампанское.