Русскую балерину уволили из Венской оперы за эротическую фотосессию

Руководство Венской государственной оперы исключило из труппы приму-балерину российского происхождения Карину Саркисову из-за серии эротических фотографий артистки, опубликованных в одном из австрийских журналов. Как говорит директор Венской оперы Доминик Мейер, танцовщицу предупреждали о возможных дисциплинарных мерах, еще в мае, когда она снялась обнаженной для известного журнала Penthouse. Дьюла Харангозо, который в тот момент возглавлял балет Венской оперы и в 2000 году принял туда Саркисову, предупредил балерину, что ее уволят, если подобное повторится. После того, как в австрийском журнале для мужчин Wiener в августе появился новый эротический фотосет Саркисовой, администрация одного из старейших в Европе оперных театров приняло решение об увольнении балерины. «Весь состав балетной труппы шокирован новыми снимками, появившимися в эротическом разделе. На обложке журнала написано: «голая балерина - балет, каким ты его любишь», - рассказал Мейер, добавив, что этот случай не имеет прецедентов в богатой истории театра. Руководство Венской оперы возмутил также тот факт, что оба раза фотосессии Саркисовой «незаконно» проходили в здании оперного театра. Сама Саркисова через прессу заявила, что чувствует себя жертвой дискриминации. Мейер, занявший пост генерального директора оперы уже после увольнения Саркисовой, также сообщил, что вскоре встретится с балериной для того, чтобы услышать ее объяснения по поводу случившегося. Карина Саркисова родилась в Москве в 1983 году и училась в хореографическом училище при Большом театре. В Венской опере она начала выступать с 2000 года, а в 2009 году стала солисткой труппы. Венская опера возникла в середине XVII века при дворе австрийских императоров. В разное время театром руководили такие выдающиеся музыканты, как Густав Малер, Рихард Штраус и Герберт фон Караян.