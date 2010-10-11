Голливудская звезда лишилась пышных губ

Звезда сериала «Район Мелроуз» сделала пластическую операцию по уменьшению губ. В прошлом году во время пресс-конференции, посвященной выпуску ее книги «Rinnivation», Лиза Ринна призналась, что размер ее верхней губы ужасает ее каждый раз, когда она смотрит в зеркало. Также кинозвезда призвала всех отказаться от операций по увеличению губ: «Мне было невероятно сложно признаться миру в том, что я увеличила губы с помощью силикона. Но я смогла быть честной, и на весь мир заявить, что жалею об этом. Люди стали узнавать меня не по моей работе, а по моим ужасным силиконовым губам и я решила покончить с этим. Меня очень беспокоила моя внешность, и я просто вернула себе свой прежний облик. Я сделала это ради себя, и теперь, я выгляжу действительно фантастически», - говорит Лиза.