Фото актрисы, выбранной на роль Мерилин Монро

После того, как Кэтрин Зета Джонс отказалась участвовать в картине о Мерилин Монро, роль Вивьен Ли согласилась сыграть Джулия Ормонд. Съемки проходят в Лондоне. Артура Миллера сыграет Дугрэй Скотт, а Мишель Уильямс сыграет Мерилин Монро. Кроме того в картине снимутся Кеннет Брана (Лоуренс Оливье), Джуди Денч (Дэм Сибил Торндайк), Доминик Купер, Эмма Уотсон и Дерек Якоби. Режиссирует фильм Саймон Кертис, а продюсером выступит Дэвид Парфитт. Сюжет фильма «Моя неделя с Мерилин» основан на дневниках Колина Кларка, молодого ассистента на съемках фильма Лоуренса Оливье «Принц и хористка» 1956 года.