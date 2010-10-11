Кустурицу обвинили в поддержке геноцида мусульман

Режиссер Эмир Кустурица решил выйти из состава жюри кинофестиваля «Золотой апельсин» в Анталье, столкнувшись с обвинениями в поддержке сербского геноцида мусульман в Боснии. Кустурица собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что может ошибаться в своих высказываниях, но не собирается оправдываться за них. По случаю приезда Кустурицы в Анталье состоялся митинг, в котором приняли участие турецкие националисты и члены турецко-боснийской культурной ассоциации. Режиссера обвинили в оправдании этнических чисток во время боснийской войны 1992-1995 годов, в том числе массового убийства мусульман в Сребренице. Кустурице припомнили дружбу с бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем и командиром сербских военизированных формирований Желько Ражнатовичем, известным под прозвищем Аркан. Им обоим были предъявлены обвинения в военных преступлениях. Милошевич умер в 2006 году в тюремной камере Гаагского трибунала, Ражнатович был застрелен в 2000 году в Белграде. После того как Кустурица был приглашен на фестиваль, от участия в нем отказались министр культуры Турции Эртугрул Гюнай и турецкий режиссер Семих Капланоглу, получивший в 2010 году главный приз Берлинского кинофестиваля. В ответ на прозвучавшие обвинения Кустурица заявил, что всегда выступал за единство Югославии, при этом он высказывал свое личное мнение, не являясь членом какой-либо политической партии. На пресс-конференции режиссер поблагодарил организаторов фестиваля и мэра Антальи за приглашение. «Но я объявляю министра культуры этой страны врагом», - сказал Кустурица. Он также отметил, что несколько месяцев назад давал концерт со своей группой в турецком городе Бурса, где публика и местные власти прекрасно приняли музыкантов.