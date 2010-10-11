Ирина Билык решила вернуть Коляденка?

Ирина Билык, которая недавно разошлась со своим молодым мужем Димой Дикусаром и якобы закрутила роман со стилистом Сергеем Зверевым, похоже, решила вернуть одного из своих бывших. Связь с хореографом Дмитрием Коляденко она не может забыть до сих пор. Билык вооружилась своими чарами и обаянием и пошла в наступление. На съемках «Звезда+звезда» мы заметили, что троица – Билык, Зверев и Коляденко все время вместе. Как оказалось, Ира уговорила Диму поставить ей номер для шоу. «Ира позвонила мне лично неделю назад и молила о помощи в постановке номера. Сначала я удивился и не очень хотел, а потом подумал и решил, что не могу отказать своей бывшей. Но меня совершенно не интересует личная жизнь Иры! Она для меня – прошлое», – говорит Дима. При этом встречи экс-возлюбленных все-таки происходят. Неделю назад Ира рассказывала, что она встречалась с Димой в кафе. Там он ей четко дал понять, чтобы она к нему не приближалась. Иначе, по его словам, может снова вспыхнуть любовь, и случится беда. «Ира очень странная женщина и возвращаться к ней я не стану! Сегодня она захотела, чтобы я ей поставил номер, а что она захочет завтра, – не знаю», – сетовал Коляденко.