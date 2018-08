Аль Пачино сыграет Фила Спектора

Сценарий для картины напишет Дэвид Мэмет, работавший ранее с Аль Пачино в фильме «Гленгарри Глен Росс». В центре сюжета будут поздние годы Спектора. Продюсером картины выступает оскароносный Барри Левинсон, снявший «Человека дождя». Сам Аль Пачино заявил, что «Спектора будет интересно играть». Примечательно, что Мэмет и Левинсон уже работали с именитым актером над картиной «Вы не знаете Джека», посвященной «доктору Смерть» Джеку Кеворкяну. За эту роль, напомним, он получил «Эмми». Харви Филип Спектор - известный музыкант и продюсер, создатель технологии записи музыки под названием «стена звука». В рамках этой технологии основные партии музыкальных композиций одновременно играются в унисон сразу несколькими инструментами для создания более полного звучания. Например, одну гитарную партию в песне может исполнять сразу несколько гитаристов, играющих как на электро- так и на акустических гитарах. За свою карьеру Спектор работал со многими известными музыкантами - Тиной Тернер, Джорджем Харрисоном, Джоном Ленноном и другими. Для The Beatles, например, он продюсировал альбом Let it Be. В 2009 году 70-летний Спектор был признан виновным в убийстве Лары Кларксон, совершенном в 2003 году, за что был приговорен к 19 годам тюремного заключения.