The Chemical Brothers напишут саундтрек к фильму о девочке-агенте

Дуэт The Chemical Brothers напишет музыку к фильму «Ханна». Группу об этом попросил режиссер картины Джо Райт. Речь в фильме идет о девочке-подростке по имени Ханна, которую отец (бывший агент ЦРУ) вырастил где-то в шведской глубинке. Хотя главной героине всего 14 лет, она обладает силой, выносливостью и всеми навыками настоящего бойца. Согласно сюжету фильма, отец отправляет Ханну на какое-то секретное задание. Главную героиню фильма сыграла 16-летняя актриса Сирша Ронан, известная по роли в картине Питера Джексона «Милые кости». Также в «Ханне» заняты Эрик Бана и Кейт Бланшетт. Предполагается, что фильм выйдет в прокат в апреле 2011 года. Композиции из альбомов The Chemical Brothers ранее уже использовались в качестве музыкального сопровождения к таким фильмам, как «Трудности перевода» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Но полноценных саундтреков дуэт до сих пор не писал.