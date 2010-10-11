Билан живет в лесу, а Моисеев – в Юрмале

Дима Билан решил переехать жить за город. В районе Новой Риги артист купил двухэтажный особняк. Переезд состоялся в минувшие выходные. Покупка обошлась певцу в миллион евро. Билан приобрел уже готовый дом, поэтому сейчас там все перестраивает по своему вкусу. Особняк певца находится далеко от дороги, практически в центре соснового леса. Билан уже успел построить на территории площадью около 400 квадратных метров бассейн, сауну и музыкальную студию. «Мне надоело дышать московской гарью, поэтому я решил перебраться в Подмосковье на совсем. А своим родителям и младшей сестре я сейчас купил большой дом в 3 этажа в Коломне. Раньше они там жили в квартире, а теперь тоже перебрались на природу», - рассказал Дима. Борис Моисеев тоже старается покупать недвижимость подальше от Москвы. Сначала он приобрел апартаменты в Болгарии, а теперь пополнил список звездных жителей Юрмалы. Новая квартира певца площадью 77 квадратных метров, состоящая из двух спален, гостиной и кухни, находится в Лиелупе - одном из самых тихих районов Юрмалы. Покупка обошлась артисту в 240 тысяч евро. «Здесь все дышит чистотой и спокойствием. Цена, конечно, немаленькая, но оно того стоит, - рассказал Моисеев. - Живу пока один, готовлю сам, даже прибираюсь без посторонней помощи. В перспективе здесь все будет в светло-оранжевых тонах, стены украшу картинами и живописными корягами, которые мы вместе с другом собираем на пляже». А Ксения Собчак, напротив, отказалась от недвижимости в Латвии. Дело в том, что она оказалась единственной, кто пожелал приобрести квартиру в элитном жилом комплексе, где квадратный метр стоит 2300 евро. Телеведущая даже завезла в новые апартаменты мебель, но вселяться не стала. Теперь бывшая квартира Ксении Собчак снова выставлена на торги.