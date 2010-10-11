Рэпер 50 Cent станет крестным отцом носорога

Инициативная группа из Южной Африки намерена обратиться к американскому рэперу 50 Cent с просьбой стать крестным отцом самки черного носорога, которая выжила после нападения браконьеров. «Мы хотели бы, чтобы он стал крестным отцом нашего носорога и таким образом поспособствовал распространению информации о незаконной охоте на этих животных», - пояснили свое намерение авторы задумки. Самка носорога по кличке Фила подверглась нападению браконьеров летом 2010 года. Животное получило два пулевых ранения, но сумело выжить. После этого хозяин Филы, африканский фермер, спилил своей питомице рог, чтобы сделать ее непривлекательной для браконьеров. Однако это не помогло, и через три недели после первого нападения носорога вновь попытались убить (она получила еще семь пуль), но и во второй раз животное не погибло. Таким образом, в общей сложности в Филу стреляли девять раз. Примечательно, что и в самого 50 Cent тоже когда-то стреляли девять раз - в 2000 году в результате нападения он получил ранения руки, бедра, обеих ног, груди и левой щеки. С начала 2010 года в Африке были незаконно убиты 227 носорогов. Браконьеры отпиливают убитым животным рога и отправляют их в страны Азии, где эта часть тела носорога считается целебной и используется для приготовления средств народной медицины.