Экс-любовник Могилевской разобьет Потапу нос

Вчера Потап продолжил серию своих скандалов с Натальей Могилевской. Неизвестно, из-за чего в очередной раз артист начал нападать на певицу, но реакция на высказывания Потапа не оставила равнодушным мужчину, который наверняка всегда будет считать Наталью Могилевскую своим идеалом - Петра Дмитриченко. Скандальная история набирает новые обороты. Все-таки остались на белом свете мужчины, которые не бояться заступиться за женщину, с которой когда-то имели романтические отношения. «Я разобью Леше нос за Наташу. Не его «продюсерское» дело лезть в ее личную жизнь. Ведет себя как «грацильный твиттерский тип». Говорит что видит, а думает рифмой уже после сказанного», - прокомментировал Петр Дмитриченко оскорбление Натальи Могилевской Потапом. Похоже, Потап был не прав, когда говорил о том, что у Могилевской нет любви, ведь очевидно же, что Петр Дмитриченко неспроста вступился за певицу.