Никита Пресняков снял свою бабушку в кино

«Закончил Нью-Йоркскую киноакадемию и снял свой первый малобюджетный фильм!» — написал на днях в своем блоге старший внук Аллы Пугачевой. По сюжету главный герой картины (его играет сам Никита, уточняет «Комсомольская правда») отправляется в Америку в поисках лучшей жизни. Однако по приезде в Нью-Йорке парень оказывается жертвой уличных воров. Также в кинодебюте 19-летнего Преснякова снялась его бабушка — Елена Преснякова. Кстати, она играет почти саму себя (бабушку главного героя). Правда, для достоверности образа старушки моложавой Пресняковой стилистам пришлось создать актрисе внушительные морщинки. Напомним, Никита учился в киноакадемии несколько лет. Однако парень планирует стать не только режиссером, но и актером. Недавно сообщалось, что Пресняков получил роль в новом фильме режиссера Тимура Бекмамбетова под рабочим названием «Новый год шагает по стране». Кроме Преснякова там появятся Вера Брежнева и Иван Ургант. В свое время Никита уже работал продавцом-консультантом в магазине, а также принимал участие в фотосессиях в качестве модели. В одном из интервью Никита признался, что в первую очередь советуется с бабушкой Аллой. «Вообще она верит в меня. Именно она когда-то поняла, что моя "самодеятельность", мое домашнее кино — это уже что-то серьезное. Она разглядела во мне этот талант и сказала маме: "Им надо заниматься!". Первую видеокамеру подарили, когда мне было 8 лет. Потом я научился монтировать съемку на компьютере и стал делать маленькие фильмы. Когда мне нужно было представить при поступлении в киноакадемию пробный фильм, я показал свое домашнее видео».